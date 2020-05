Über 300 Anzeigen bei illegalem Tuning-Treffen in Salzburg

Über 100 aufgemotzte Autos und zahlreiche Schaulustige haben in der Nacht auf Samstag bei einem sogenannten Tuning-Treffen auf dem Gelände des Airportcenters in Wals-Siezenheim teilgenommen. Wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und das Kraftfahrgesetz hagelte es über 300 Anzeigen. Dem Treffen ging ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel mit der Exekutive voraus.

Ein Hinweis über das Treffen ließ die Beamten im Internet recherchieren, wo sie schnell über Zeit und Treffpunkt am Airportcenter fündig wurden. Nachdem sich Polizeistreifen zwecks Kontrolltätigkeiten positioniert hatten, warnten bereits erste User virtuell vor den Streifen und gaben mit dem Freibad-Parkplatz in Bergheim einen neuen Standort für die Veranstaltung bekannt.

Insgesamt elf Polizeistreifen hatten alle Hände voll zu tun, die Lage in den Griff zu bekommen und szenetypische Aktionen wie das am Stand Durchdrehen oder Quietschen der Räder zu verhindern. Nachdem der Zustrom an Tuning-Fahrzeugen nicht abriss, musste die Polizei in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft die Zufahrtsstraße vorübergehend sogar ganz sperren.