Selbst ernannter Heiler Joao de Deus in Brasilien hinter Gittern

Selbst ernannter Heiler Joao de Deus in Brasilien hinter Gittern ©APA/AFP

Selbst ernannter Heiler Joao de Deus in Brasilien hinter Gittern ©APA/AFP

Über 118 Jahre Haft für selbst ernannten Heiler in Brasilien

In Brasilien ist ein populärer selbst ernannter Heiler wegen Vergewaltigung von vier Frauen zu mehr als 118 Jahren Haft verurteilt worden. João Teixeira de Faria alias João de Deus sei am Freitag "in drei Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 118 Jahren, sechs Monaten und 15 Tagen" verurteilt worden, teilte ein Gericht im zentralbrasilianischen Bundesstaat Goiás mit. Insgesamt waren 17 Verfahren gegen das selbsterklärte Medium eröffnet worden.

Zu den Vorfällen war es im Zeitraum zwischen 2010 und 2017 bei spirituellen Beratungen in João de Deus' Tempel in Abadiânia gekommen, der etwa hundert Kilometer von der Hauptstadt Brasília entfernt liegt. Der 81-Jährige, der derzeit im Hausarrest sitzt, hat sich für unschuldig erklärt. João de Deus muss den Opfern dem Urteil gemäß nun zudem Entschädigungen von umgerechnet jeweils bis zu 19.250 Euro zahlen.

João de Deus war über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden, als er 2012 die berühmte US-Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey in seinem Tempel empfangen hatte. Der selbst ernannte Heiler empfing etwa 10.000 Besucher pro Monat, was aus dem Ort Abadiânia eine Sehenswürdigkeit für Touristen mit Interesse an Spiritualität machte. Ende 2018 warfen dem Heiler jedoch insgesamt mehr als 300 Frauen sexuelle Übergriffe bei "spirituellen Kuren" vor.