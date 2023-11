UBS stoppt Vermögens-Aderlass der Credit Suisse

Die UBS kommt mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) besser voran als gedacht. Zwar brockten Umbaukosten dem Schweizer Vermögensverwaltungsriesen im dritten Quartal erstmals seit sechs Jahren einen Verlust ein. Doch die Sparmaßnahmen greifen schneller als erwartet. Zudem trugen Millionäre und Milliardäre erstmals seit eineinhalb Jahren wieder Geld zur Credit Suisse, wie die UBS am Dienstag mitteilte.

"Wir setzen die Integration der Credit Suisse zügig um", erklärte Konzernchef Sergio Ermotti, der eigens für die Herkulesaufgabe der Credit-Suisse-Integration zur UBS zurückgeholt worden war. Unter dem Strich verbuchte die Schweizer Großbank von Juli bis September einen Fehlbetrag von 785 Millionen Dollar (731 Mio. Euro). Belastend wirkten dabei unter anderem Umbaukosten. In der Vorjahresperiode hatte die UBS - damals noch ohne die Credit Suisse - einen Gewinn von 1,73 Mrd. Dollar eingefahren. Doch der bereinigte Vorsteuergewinn für den ganzen Konzern erreichte im dritten Quartal 844 Mio. Dollar und übertraf damit die eigene Prognose.

Der erste große digitale Bankensturm der Geschichte hatte die Schweizer Regierung im März zum Handeln gezwungen. Praktisch über Nacht orchestrierte sie eine Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Doch der erste Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Banken rechnet sich nur, wenn die Ausgaben gekappt werden. Bis Ende 2026 will der Konzern die Kosten um brutto mehr als 10 Mrd. Dollar drücken.

Ein großer Teil davon dürfte von Stellenstreichungen kommen. Alleine in der Schweiz will der Konzern früheren Angaben zufolge 3.000 Beschäftigten kündigen. Dazu kommt ein Stellenabbau in anderen Teilen der Welt, auch durch freiwillige Abgänge und Frühpensionierungen. Konzernweite Zahlen nannte die Bank dazu allerdings weiterhin nicht. Zum Ende des dritten Quartals beschäftigte der fusionierte Konzern 115.981 Personen, zur Jahresmitte waren es noch 119.100 gewesen.