UBS löst Garantievereinbarung mit Schweizer Regierung auf

Die Schweizer Großbank UBS verzichtet auf staatliche Absicherungen im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse (CS) im Umfang von bis zu 209 Mrd. Franken (217 Mrd. Euro). Die Absicherungen seien nicht mehr erforderlich, teilte die UBS am Freitag mit. Entsprechend habe sich die UBS zur freiwilligen Kündigung der Vereinbarungen mit 11. August 2023 entschlossen.

In einer Mitteilung an die Beschäftigten bezeichneten Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und Konzernchef Sergio Ermotti den Schritt als Meilenstein. "Dies unterstreicht die Stärke von UBS sowie die Kompetenz, welche die Mitarbeitenden beider Banken in den letzten Monaten unter Beweis gestellt haben."