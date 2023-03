UBS holt Ex-Chef Ermotti an Bank-Spitze zurück

Die größte Schweizer Bank UBS holt Sergio Ermotti an die Konzernspitze zurück. Er soll die neue Bank nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse leiten. Begründet wurde dieser Schritt mit den Herausforderungen des Zusammenschlusses. Amtsinhaber Ralph Hamers habe sich bereit erklärt, im Interesse der Fusion, des Schweizer Finanzsektors und des Landes zurückzutreten, teilte die UBS am Mittwoch mit.

Es werde jetzt ein weiteres wichtiges Kapital in der UBS-Geschichte geschrieben, sagte Ermotti am Mittwoch vor Medienvertretern. Seiner Meinung nach sei Größe beziehungsweise Skalierung entscheidend. Es sei wichtig für die Schweiz, eine stabile globale Großbank zu haben, wenn das Land ein Finanzzentrum bleiben wolle. Er glaube eher an "too small to survive" (zu klein zum Überleben) als an "too big to fail" (zu groß, als dass sie scheitern darf).