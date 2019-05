Ubers Ausgabepreis der Aktie bei 45 Dollar festgesetzt

Der Marktwert des US-Fahrdienstvermittlers Uber wird zum Börsenstart auf bis zu 82 Milliarden Dollar (73 Mrd. Euro) veranschlagt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Bankenkreisen erfuhr, wird der Ausgabepreis der Aktie bei 45 Dollar festgesetzt. Dies liegt unter manchen der vorherigen Schätzungen.

Uber selbst hatte Ende April einen Ausgabepreis in der Spanne zwischen 44 und 50 Dollar genannt. Uber will am Freitag an der New Yorker Börse starten.