Überreste von mehr als 500 Pferden in Australien entdeckt

In Australien sind die Überreste von mehr als 500 Pferden auf einem Grundstück gefunden worden. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, haben die Polizei und mehrere Behörden im Bundesstaat New South Wales nach dem grausigen Fund umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

Die Überreste der Pferde wurden den Angaben zufolge in der Nähe der Stadt Wagga Wagga gefunden, die fünf Autostunden von Sydney entfernt ist. Nachbarn hatten sich demnach über Gestank von dem Grundstück beschwert. Bei ersten Ermittlungen wurden an mehreren Stellen die Überreste von Pferden entdeckt, die den Angaben zufolge offenbar über einen längeren Zeitraum dort abgeladen worden waren.

"Von einigen Kadaver waren nur noch Skelettreste übrig, andere wurden erst vor relativ kurzer Zeit getötet", erklärte der Stadtrat von Wagga Wagga. "Auf dem gesamten Grundstück wurden an vielen unterschiedlichen Stellen Kadaver entdeckt. Es wird geschätzt, dass es sich um mehr als 500 Pferdekadaver handelt."