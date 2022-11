Übergewinnsteuer: Illwerke Vkw nicht betroffen

Bei der Einigung zum Energiekrisenbeitrag sind Pumpspeicherkraftwerke von der Übergewinnsteuer ausgenommen.

Bei der am Freitag von der Bundesregierung präsentierten Einigung zum Energiekrisenbeitrag sind Pumpspeicherkraftwerke von der Übergewinnsteuer ausgenommen sind. Landeshauptmann Wallner sieht dadurch eine Vorarlberger Forderung erfüllt.

Der Landeshauptmann betont, dass dadurch Gewinne der illwerke vkw im Land bleiben. Diese Gewinne sollen laut Wallner der Bevölkerung zugutekommen bzw. in die Energiewende und in nachhaltige Energieinfrastruktur, vor allem in die Wasserkraft, fließen.