Über Treppe gestürzt - Steirer nach Rauferei in Lebensgefahr

Ein 29 Jahre alter Steirer ist am Samstagabend während einer Rauferei vor einem Gastlokal in St. Georgen am Kreischberg in der Steiermark (Bezirk Murau) über eine Treppe gestürzt und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Laut Polizei ging es bei dem Streit mit einem 25-Jährigen um die Durchsetzung des Hausrechts. Der jüngere Mann stieß den Älteren von sich weg, dieser stürzte über die Treppe und blieb bewusstlos liegen.

Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und wählten den Notruf. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der 29-Jährige von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gefahren. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Verletzungen lebensbedrohlich sind. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.