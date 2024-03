Über eine Milliarde Euro Rückstellungen für Beamtenpensionen in Vorarlberg erforderlich

Vorarlbergs Landesregierung steht vor der Herausforderung, über eine Milliarde Euro für die Pensionen seiner Beamten zurückzustellen.

Das Land Vorarlberg hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die notwendigen Rückstellungen für Beamten- und Politikerpensionen zu berechnen. Dieses wurde aufgrund der neuen Transparenzregeln der Landesregierung erstmals veröffentlicht. Laut dem Gutachten sollten insgesamt 1,1 Milliarden Euro für die 683 Beamten im Dienst und im Ruhestand zurückgestellt werden. Davon entfallen 46,9 Millionen Euro auf 60 pensionierte Politiker mit Anspruch auf die Politikerpension. Bei den 153 aktiven und 530 im Ruhestand befindlichen Landesbeamten beläuft sich die Rückstellung auf knapp 1,1 Milliarden Euro.

Kaum noch neue Beamte

Das Bundesland Vorarlberg hat früh die Pragmatisierung zurückgefahren und bestellt kaum noch Beamte. "Nur noch die Richter am Landesverwaltungsgericht sind im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis", verdeutlicht die Situation. Der Großteil der Landesbeschäftigten sind inzwischen Vertragsbedienstete.

Dass für die 683 Beamten im Dienst und im Ruhestand mehr als eine Milliarde an Rückstellungen fällig wird, erscheint auf den ersten Blick viel. Allerdings beinhaltet diese Summe sämtliche potenzielle Ruhestandsbezüge, also die Beamtenpensionen, die für die gesamte erwartete Lebensdauer der pragmatisierten Landesmitarbeiter fällig werden können. Je nach demografischer Entwicklung kann es also auch mehr oder weniger werden. Diese Tatsache kritisiert nun die Partei NEOS.