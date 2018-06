U20-Junioren holen den österreichischen Meistertitel und das Double

Perfekter Saison-Abschluss für die U20 des RHC Dornbirn.

Die Dornbirner hatten die Alterskollegen aus der Hofsteig-Gemeinde stets im Griff und ließen keine Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen. Zur Halbzeit führte der RHC Dornbirn durch Treffer von Mostögl, Fäßler und Hagspiel mit 3:1, legte im zweiten Durchgang noch drei Tore nach, wobei sich Lechleitner, Karu und Hagspiel in die Torschützenliste eintragen konnten. Am Ende leuchtete ein verdientes 6:1 Schlussresultat von der Anzeigetafel.

Die U20-Junioren feierten erstmals das Double, konnte man schließlich schon vor vier Wochen die Schweizer Meisterschaft gewinnen. Wie souverän die Dornbirner in dieser Saison agierten zeigt, dass die Mannschaft in 22 Spielen keinen einzigen Punkt abgab und alle Spiele gewann. Kilian Hagspiel holte sich zudem in beiden Meisterschaften mit insgesamt 81 Toren in 22 Spielen die Topscorer-Krone.