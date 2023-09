U2 eröffneten neue Mega-Eventhalle in Las Vegas

Die irische Rockband U2 hat die neue, kugelförmige Eventhalle in Las Vegas, die MSG Sphere, mit einer spektakulären Live-Show eröffnet. "Das ist Elvis" Kathedrale!" rief Frontmann Bono am Freitagabend nach den ersten Songs, allesamt vom "Achtung Baby"-Album (1991).

Über einen riesigen Bildschirm mit mehr als 250 Milliarden Pixeln - innen und außen die Halle umspannend - glitten unter anderem ein Sonnenaufgang in der Wüste, die glitzernde Skyline um die Halle, gefährdete Tierarten Nevadas, ein Ozean und ein Feuerwerk. U2 spielte Hits wie "Elevation", "Where The Streets Have No Name", "With or Without You", aber auch ihren am gleichen Tag veröffentlichten neuen Song "Atomic City".