U18 Rothosen stehen im Finale

FC Dornbirn schlägt Hella DSV im Halbfinale.

Dornbirn. Was für eine Erfolgsbilanz! Davon können selbst aktuelle WM-Helden nur träumen. Zum vierten Mal in Folge schafft die Mannschaft des FC Dornbirn den Einzug in das Landesfinale und greift zum dritten Mal nach der „Ländle-Fußballkrone“.