U10 Rothosen kämpften sich ins Finale

Nachwuchs Fußball auf hohem Niveau gab es am vergangenen Wochenende auf der Birkenwiese

Die Champions Trophy ist weltweit das größte U10 Turnier und internationale Spitzenteams sind mit ihren Nachwuchskickern vertreten. Das Finalturnier findet dazu im kommenden Juni in Wien statt – auf der Birkenwiese wurde am vergangenen Samstag beim Qualifikationsturnier ein weiterer Teilnehmer ermittelt. Trotz nasskaltem Wetter und teilweise strömenden Regen zeigten die jungen Kicker tollen Fußball. Nach der Vorrunde ging es am Nachmittag in die Finalspiele und hier war das Ländle gleich mit drei Mannschaften vertreten. Im kleinen Finale konnte sich das U10 Team des FC Lauterach gegen die Alterskollegen aus Hard im Sieben-Meter Schießen durchsetzen und den guten dritten Rang belegen. Im Finale bekam es Gastgeber FC Dornbirn mit den Grasshoppers aus Zürich zu tun und die Schweizer wurden am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht. Zwar konnten die jungen Rothosen teilweise gut mitspielen, doch mit einem 4:0 Erfolg sichern sich die Grasshoppers den Turniersieg in Dornbirn und das Ticket für das Finalturnier in Wien.