U-Kommission zur Wien Energie startet am 2. Dezember

Die geplante gemeinderätliche Untersuchungskommission zur Wien Energie startet am 2. Dezember. Das hat der Vorsitzende des Wiener Gemeinderats, Thomas Reindl, der APA am Donnerstag nach einer Präsidialsitzung mit allen Fraktionen mitgeteilt. Beantragt haben das Gremium ÖVP und FPÖ. Wie Reindl der APA erläuterte, ist der Antrag nun noch einmal geprüft und nur als teilweise zulässig erachtet worden.

Er enthält laut Reindl laut dem neuen Gutachten einige Punkte, deren Erörterung durch die U-Kommission nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. So ist etwa fraglich, ob die Geschehnisse an jenem denkwürdigen Wochenende Ende August untersucht werden können. Damals war ein Darlehen zwischen Bund (bzw. der Bundesfinanzierungsagentur OeBFA) und Wien vertraglich vereinbart worden. Abgeschlossen hat diesen jedoch das Land Wien. Allerdings dürfen formal in einer U-Kommission im Prinzip nur Themen geprüft werden, die die Gemeinde betreffen.