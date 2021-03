U-Haft über Schlüsselfigur im Ibiza-Video verhängt

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstag über Julian H., den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen. Der Anwalt des Privatdetektivs war in der Haftverhandlung nicht anwesend. Die U-Haft ist vorerst bis zum 25. März rechtswirksam.

Julian H. war Mitte Dezember in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen worden. In der Vorwoche stimmten die deutschen Behörden seiner Auslieferung an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden zu, am vergangenen Dienstag ging die Übergabe über die Bühne. Seither befindet sich der 40-Jährige in einer Zelle in der Justizanstalt Josefstadt.