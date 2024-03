U-Haft für Schwester nach Boxschlag in Bauch von Schwangerer

Eine 25-Jährige soll in Braunau ihre schwangere Schwester in den Bauch geboxt und mit einer Spielzeug- oder Gaspistole auf die Schläfe geschlagen haben. Die werdende Mutter kam ins Spital, ihr ungeborenes Kind sei nicht zu Schaden gekommen, zitierte die "Kronen Zeitung" am Sonntag das Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt wegen "versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung mit dem Tod", so Sprecher Alois Ebner zur APA. Die Frau ist in U-Haft.

Zu dem Vorfall war es wohl vergangenen Montag in der Wohnung der jüngsten Schwester (21) gekommen. Die 27-jährige Schwangere war zu Besuch, als die Verdächtige auch dort erschien und die älteste von ihnen attackierte. "Die Motivlage ist noch unklar", meinte Ebner, wegen Wiederholungsgefahr habe man aber für die 25-Jährige die U-Haft beantragt, die inzwischen auch verhängt wurde. Die Beschuldigte streite alles ab, die 21-Jährige bezeuge den Angriff auf die werdende Mutter.