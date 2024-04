U-Haft für Psychiater wegen Gefälligkeitsgutachten

Das Landesgericht Wels hat am Freitag U-Haft über einen psychiatrischen Sachverständigen verhängt, der mit einer Rechtsanwältin und einem Notar wohlhabende demente Klienten um ihre Liegenschaften gebracht haben soll. Als Haftgründe wurden Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr angenommen. Auch eine Durchsuchung der Kanzleiräumlichkeiten der Juristen hatte war angeordnet worden. Die Juristen sollen Verträge errichtet, der Psychiater Gefälligkeitsgutachten erstellt haben.

In einem Fall wurde bereits Anklage wegen schweren Betrugs erhoben - wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten, gegen zwei Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens, eine Maklerin, zwei Rechtsanwälte und einen Notar. Sie sollen einer Frau, die zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht mehr geschäftsfähig gewesen sei, ihre Immobilie am Traunsee zu einem viel zu niedrigen Preis abgeluchst haben. Die Eigentümerin soll so um mindestens 900.000 Euro gebracht worden sein.