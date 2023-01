U-Bahn-Linie zum Flughafen Istanbul in Betrieb genommen

Drei Jahre nach der Eröffnung des Flughafens Istanbul gibt es nun auch eine U-Bahn-Linie zum Mega-Airport. Sie habe eine Kapazität von täglich 800.000 Reisenden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in der Millionenmetropole bei der Einweihung der rund 34 Kilometer langen Strecke "Kagithane-Flughafen Istanbul".

Der Flughafen Istanbul - ein Prestigeprojekt Erdogans - war im Frühjahr 2019 in Betrieb gegangen. Der Airport liegt am Schwarzen Meer und war bisher öffentlich nur per Bus erreichbar.