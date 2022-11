U-Ausschuss-Verlängerung spätestens Anfang Dezember

Die Entscheidung über eine Verlängerung des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses muss spätestens Anfang Dezember erfolgen. Endet doch die Beweisaufnahme am 9. Dezember. Während die NEOS ausschließlich für eine weitere Befragung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid verlängern wollen, hätten hingegen SPÖ und FPÖ - sowie die Grünen auch - gerne weitere drei Monate. Die Fronten scheinen verhärtet.

Das gebe die Verfahrensordnung auch her, betonte NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper im Gespräch mit der APA. Tatsächlich heißt es in der betreffenden Passage der Verfahrensordnung (§53 Abs. 5): "Die Frist (...) kann auf Verlangen der Einsetzungsminderheit um längstens drei Monate verlängert werden." Längstens bedeute eben, dass auch eine kürzere Frist möglich sei. Krisper will nun das Ende der Einvernahme Schmids durch die WKStA sowie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht (BVwG) abwarten und Schmid dann neuerlich laden. Wenn sich das bis U-Ausschuss-Ende nicht ausgehe, soll für den dafür nötigen Zeitraum verlängert werden.