U-Ausschuss: Sobotka fand Blümel "ein wenig provozierend"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sachte Kritik am Auftritt von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im parlamentarischen U-Ausschuss geübt. "Die Geschichte mit dem Laptop von Gernot Blümel war schon ein wenig provozierend", meinte der Vorsitzende des Gremiums in der "Presse am Sonntag" zur Aussage des Finanzministers, er habe möglicherweise gar kein entsprechendes Gerät gehabt.

Auf die Frage, ob Blümel gelogen hat, sagt Sobotka: "Er war sicherlich irritiert. Das hat möglicherweise zu flapsigen Antworten geführt." Gleichzeitig kritisiert der Parlamentschef, dass manche Fragen auch anmaßend gewesen seien. Überraschenderweise vermisst er hier Peter Pilz auf der Oppositionsbank: "Er hat nie untergriffig gefragt, sondern erst danach seine Schlüsse gezogen."

An einen - von der Opposition geforderten - Rückzug als Vorsitzender des Ausschusses denkt Sobotka nicht, auch wenn er selbst als Auskunftsperson geladen ist: Er wird sich nur an diesem Tag vertreten lassen.