U-Ausschuss-Herbst mit Kurz, Marsalek, Braun und Benko

Nach der Sommerpause sollen unter anderem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die beiden ehemaligen Wirecard-Vorstände Markus Braun und Jan Marsalek, Investor Rene Benko und Außenminister Alexander Schallenberg im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aussagen. Diese Ladungsverlangen der Oppositionsparteien sind bereits wirksam geworden, hieß es in einer Aussendung. Die erste Sitzung nach der Sommerpause ist für 6. September geplant, bis 7. Dezember folgen 18 weitere.

Ob auch alle kommen werden, ist aber ungewiss. Marsalek ist derzeit auf der Flucht, Firtasch kämpft gegen seine Auslieferung in die USA und Braun sitzt in Deutschland in U-Haft.