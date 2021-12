Typisierungsaktion beim Dornbirner SV am Sonntag

DSV-Anhängerin Sandra hat Leukämie und braucht eure Hilfe - große Typisierungsaktion beim Fußballplatz Dornbirn Haselstauden.

Passende Stammzellen gesucht!

Sandra ist auf rasche Hilfe angewiesen: Anfang Oktober hat sie die Diagnose myeloische Leukämie (AML) bekommen und wurde von heute auf morgen aus ihrem Leben gerissen. Bei dieser Krankheit handelt es sich um eine schwere Störung des Blutbilds, weshalb sie seit Anfang Oktober in stationärer Betreuung ist. Zurzeit muss sie eine Chemotherapie ertragen, eine passende Stammzelle könnte Abhilfe schaffen.

Große Typisierungsaktion mit dem Verein Geben für Leben

Zahlreiche Freunde und Bekannte haben sich schon typisieren lassen.

Ein einfacher Wangenabstrich genügt, dieser wird anschließend im Labor analysiert. Geben für Leben konnte bereits über 120.000 Typisierungen durchführen und dadurch 284 Personen, welche an Leukämie und anderen Blutkrankheiten erkrankt sind, helfen. "Wir als DSV wollen den Verein Geben für Leben unterstützen indem wir eine Typisierungsaktion bei uns in Haselstauden durchführen. Unterstützt uns, kommt vorbei und werdet so zu Lebensrettern.