Twitter ersetzt zunehmend traditionelle Partei-Pressearbeit

Die Nutzung des Kurznachrichtendiensts Twitter erhöht die Chancen von Parteien signifikant, die Themenagenda von Medien zu beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Medienforschern der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) für die Schlussphase des Nationalrats-Wahlkampfs 2017. Dabei verlor die "klassische" Pressearbeit an Relevanz, während die Twitteraktivität massiv anstieg.

Für ihre im Fachjournal “Journalism” veröffentlichte Studie untersuchten die Medienwissenschafter Josef Seethaler und Gabriele Melischek sämtliche 9.000 Tweets und mehr als 1.000 Presseaussendungen, die von den Parteibüros sowie den Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, NEOS und Liste Pilz im Vorfeld der Wahl abgesetzt wurden. Dazu kamen noch 2.500 Medienbeiträge. Betrachtet wurden dabei die sechs Wochen vor dem Wahltermin, in denen die große Gruppe der Unentschlossenen ihre Wahlentscheidung trifft.

Resultat: Die versuchte Themensetzung verlagerte sich von klassischer PR-Arbeit wie Presseaussendungen und Pressekonferenzen zum Teil auf Twitter. Setzte in den sechs Wochen vor früheren Nationalratswahlen jede Parlamentspartei durchschnittlich rund 450 Presseaussendungen ab, waren es im Wahlkampf 2017 nur mehr rund halb so viele. Besonders massiv reduzierte die ÖVP: Sie kam sogar nur mehr auf ein Drittel der Aussendungen vergangener Wahlkämpfe.

Dabei gelang es den Parteien “außerordentlich gut, ihre Agenda und ihre Themen in die Medien zu bringen”, heißt es in einer Aussendung der ÖAW. Twitter wird zwar nur von vier Prozent der Österreicher genutzt, aber von mehr als 60 Prozent der heimischen Journalisten.

Auch in der Social-Media-Welt gibt es aber eine Art “Amtsinhaberbonus” der Regierungsparteien: Sie können “ihre” Themen besser in den Medien platzieren. Kleinere Parteien haben nur dann eine Chance, wenn sie ein eigenständiges Themenprofil aufweisen. “Besetzen sie die gleichen Themen wie große Parteien, geraten sie ins Hintertreffen”, so die Wissenschafter.