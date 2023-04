Twitter-Account des Papstes verlor Verifikationshäkchen

Der Twitter-Account von Papst Franziskus hat das kostenlose Verifikationshäkchen verloren. Der Kurnachrichtendienst hat am Donnerstag wie angekündigt die Verifikationshäkchen entfernt, die früher kostenlos an Prominente und relevante Personen vergeben wurden. Jetzt haben nur noch zahlende Abo-Kunden des Kurznachrichtendienstes das gleich aussehende Symbol in ihren Profilen - aber ohne echte Überprüfung der Identität.

Unter den Prominenten, deren Accounts am Donnerstag ohne das weiße Häkchen auf blauem Hintergrund dastanden, waren Fußball-Star Cristiano Ronaldo, die Schauspielerin Halle Berry sowie zahlreiche Musiker wie Lady Gaga, Beyoncé, Shakira und Justin Timberlake.

Der Papst hat seit der Ära von Benedikt XVI. ein Twitter-Profil. Die erste päpstliche Kurzbotschaft am 12. Dezember 2012 eröffnet lautete "Liebe Freunde! Gerne verbinde ich mich mit Euch über Twitter. Danke für die netten Antworten. Von Herzen segne ich Euch". Papst Franziskus übernahm den Account mit seiner Wahl im März 2013 von seinem Vorgänger. Der Papst twittert inzwischen in neun Sprachen - darunter Latein.