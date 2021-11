"TV total" kommt zurück!

"TV total" kehrt mit neuen Folgen ins deutsche Fernsehen zurück - aber ohne Stefan Raab als Moderator.

Schon an diesem Mittwoch soll die Comedyshow wieder um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein, wie der Sender am Montag in Unterföhring bei München mitteilte. Neuer Gastgeber wird dann der Comedian Sebastian Pufpaff (45, "Pufpaffs Happy Hour") sein. "TV total" war bereits von 1999 bis 2015 auf ProSieben gelaufen, damals hatte es Stefan Raab moderiert.