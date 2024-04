Tursky warnt vor Links, Willi von Erfolg überzeugt

Zwei Tage vor der Innsbrucker Gemeinderatswahl haben zwei der Mitfavoriten auf den Bürgermeistersessel, "Titelverteidiger" Georg Willi (Grüne) sowie "das Neue Innsbruck"-Bürgermeisterkandidat Florian Tursky, ihre Wahlkampfabschlussveranstaltungen begangen. Tursky warnte erneut vor einer Wiederwahl Willis und einer dadurch befürchteten Links-Koalition. Willi zeigte sich "überzeugt", einen "Erfolg einzufahren" und warnte seinerseits vor "Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau".

Im Falle von Willis Wiederwahl würden weitere sechs Jahre "Stillstand und Chaos" auf die Stadtbewohner zukommen, so Tursky. Sich selbst sah er weiter in einem knappen Rennen in der Favoritenrolle.