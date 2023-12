Tursky: Lückenloses gigabitfähiges Internet früher als 2030

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wartet mit Neuigkeiten in Sachen digitaler Grundversorgung auf. Das ursprünglich ausgegebene Ziel, Österreich bis 2030 flächendeckend mit stationärem und mobilem gigabitfähigem Internet zu versorgen, werde schon früher erreicht werden, sagte Tursky im APA-Interview: "Ich gehe davon aus, dass wir bereits 2027 leicht über 90 Prozent sein werden." Im ersten Halbjahr 2024 soll indes das gesamte Meldewesen digitalisiert sein.

Auf einem ebenfalls sehr guten Weg sah der Digitalisierungsstaatssekretär Österreich im Bereich der digitalen Behördenwege. Im ersten Halbjahr kommenden Jahres werde es noch gelingen, das gesamte Meldewesen zu digitalisieren - das heißt, dass es über die App "Digitales Amt" auf dem Handy abrufbar sein wird. Derzeit sei nach wie vor die Nebenwohnsitzmeldung nicht enthalten - dies werde sich ändern. Darüber hinaus fehle in Sachen digitaler Behördengänge dann nur mehr der Staatsbürgerschaftsnachweis. Letzteres sollte bis Ende 2024 gelingen und somit der "Großteil der Amtswege", wie angekündigt, digital erledigt werden können - bei entsprechender Benutzerfreundlichkeit bzw. "Usability", so Tursky. Es müsse "so einfach sein wie die neustes Smartphone-App, wie Tinder und Co." Die analoge Erledigung, also der klassische Behördengang, bleibe aber natürlich aufrecht, betonte der ÖVP-Politiker.