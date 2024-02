Turniersieg, zwei Podestplätze und ein Toprang

Die vier Klauser Nachwuchsringer konnten im internationalen Turnier in Rosny Topplatzierungen ergattern.

KLAUS. Die professionellen Trainingsbedingungen im generalsanierten Trainingsleistungszentrum beim Kraftsportklub Klaus tragen schon Früchte. 330 Starter aus zehn Nationen, darunter die vier Klauser Nachwuchsringer Leonhard Junger, Marco Begle, Paul Maier und Daniel Struzinjski, beteiligten sich beim stark besetzten internationalen U-17 bzw. U-20-Turnier in der Stilart im Griechisch-Römisch in Rosny in Frankreich. Der erst 18-jährige Schwergewichtler Leonhard Junger gewann in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm alle drei Kämpfe klar nach Punkten und holt sich den Turniersieg. Nach seiner langen Verletzungspause und Knie-Operation feierte Marco Begle ein mehr als gelungenes Comeback. Der 18-jährige Greco-Spezialist wusste in der höheren Klasse bis 77 Kilogramm zu überzeugen. Nach seiner knappen Niederlage zum Auftakt verließ Begle danach dreimal die Matte als Sieger und wurde sensationell Dritter. Sein Teamkollege Paul Maier belegte im Spitzenstarterfeld bis 87 Kilogramm ebenfalls den dritten Schlussrang. Dabei setzte sich Maier gegen vier starke Gegner durch und zeigte seine Qualitäten. Überrascht hat auch Daniel Struzinjski mit fünf Siegen und nur zwei knappen Niederlagen in der Klasse bis 60 Kilogramm. Der Leichtgewichtler startete in einer höheren Gewichtsklasse wie sonst und konnte die sehr guten Trainingsleistungen der letzten Wochen im Wettkampf großartig umsetzen. Nach dem einwöchigen internationalen Trainingslager in Wals bei Salzburg sind die Klauser Nachwuchshoffnungen Lars Matt, Daniel Struzinjski, Paul Maier, Marco Begle im Turnier in Budapest im Einsatz. Ende Februar wollen Daniel Struzinjski und Lars Matt bei den nationalen Titelkämpfen in Vigaun in Salzburg auf dem obersten Thron stehen.VN-TK