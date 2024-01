Turniersieg und Geschichte geschrieben

Der Rankweiler Markus Schleindler hat den Heim-Grand Prix gewonnen und besiegte Billardprofi Mario He.

FELDKIRCH. Der erst 15-jährige Rankweiler Markus Schleindler vom BSV Break Feldkirch eilt von Sieg zu Sieg und schreibt zudem noch große Poolbillardgeschichte. Vor wenigen Tagen hat die Österreichische Nummer eins im Nachwuchs zusammen mit seinem Partner Seymen Atila im sehr stark besetzten internationalen 9er Ball Turnier in den Räumlichkeiten vom Break Feldkirch den Weltklasse Topspieler Mario He aus Rankweil mit seinem Mitspieler Patrick Lindl im Achtelfinale sensationell besiegt. Das neue Traumduo Schleindler und Atila verlor als Nachwuchsspieler erst im Finale gegen Thomas May/Michael Smith knapp und lieferte eine Megaüberraschung. Der Erfolgsrun von Markus Schleindler fand nun mit Beginn des neuen Jahres eine Fortsetzung. Nach dem dritten Platz bei der Ländle Tour der Jugend stand die große Zukunftshoffnung im Poolbillard dafür beim Österreich Jugend Grand Prix in Feldkirch in der Disziplin 8er Ball am obersten Thron. Im Finale gewann Schleindler gegen den ewigen Konkurrenten Julian Riegler aus Kärnten knapp mit 5:4 Punkten und sammelte wichtige Punkte für die nationale Rangliste. Der frischgebackene Ö-GP-Champion wird heuer schon vermehrt Einsätze in der Allgemeinen Klasse forcieren und sich noch in jungen Jahren mit der österreichischen Spitze zu messen. Zusammen mit seinem Trainingspartner und Mitspieler im Doppelbewerb, Seymen Atila, bereitet er sich auf die kommenden Aufgaben gezielt vor. Apropos Atila: Im Halbfinale vom Österreich GP der Jugend unterlag er Schleindler mit 1:4 und wurde Gesamtdritter. Mit Deniz Erdogan (BSV Break), Sascha Fuchs, Selina Scherrer und Luca Egender (alle SBC Feldkirch) waren noch weitere junge Talente zu bewundern. Die Altacherin Marion Dressel wurde im 32-köpfigen Teilnehmerfeld im Damen Grand Prix in Feldkirch starke Dritte.VN-TK