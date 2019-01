Turniersieg für FCD Ladies

Die Damenmannschaft des FC Dornbirn startet mit einem Turniersieg ins neue Jahr.

Insgesamt haben sieben Mannschaften in der Kategotie B-Juniorinnen am Turnier im deutschen Tettnang teilgenommen. Die Mädels rund um Trainer Günther Kerber und Co-Trainer Norbert Lammer zeigen dabei eine tolle Leistung und erreichen mit fünf Siegen und einem Remis den perfekten Start ins neue Jahr. Viel Zeit zum ausruhen bleibt den Dornbirner Ladies nun aber nicht – bereits am kommenden Sonntag, 13. Jänner gibt es schon die nächste Bewährungsprobe beim “Juniors Cup 2019” in Kaltbrunn in der Schweiz. MIMA