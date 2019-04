Turniererfolg der Rothosen-Ladies

In Amsterdam sicherte sich das Team der FCD Frauen souverän den Turniererfolg.

Nach dem die Ladies rund um das Trainerteam Günther Kerber und Norbert Lammer bereits zu Beginn des Jahres ihre Klasse auch auf internationalem Niveau zeigte, konnten Leonie Salzgeber und Co. auch beim Turnier in Amsterdam mit ihrem Können überzeugen. Fünf Spiele – fünf Siege und kein Gegentor ist die beeindruckende Bilanz der Dornbirner Ladies. Mit einem 2:0 Finalerfolg sicherten sich die Rothosen-Ladies den nächsten Siegerpokal.

Souverän präsentierten sich die Dornbirner Damen bisher auch in der Landesliga und konnten auch im Spitzenspiel in der vergangenen Woche gegen Verfolger Rankweil einen 7:0 Erfolg feiern. Bereits am kommenden Samstag gastiert mit der Spielgemeinschaft Bregenzerwald der nächste Verfolger auf der Birkenwiese. Spielbeginn zum Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten ist am Samstag, 27. April um 16 Uhr. MIMA