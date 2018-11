Turnerin S. Biles nach 13. WM-Titel alleinige Rekordhalterin

Simone Biles hat den 13. WM-Titel ihrer Karriere gewonnen und ist damit zu erfolgreichsten Sportlerin der Turn-Historie aufgestiegen. Am Freitag gewann die US-Amerikanerin in Doha erstmals am Sprung, zuvor hatte sie dort schon die Goldmedaillen im Team und im Mehrkampf geholt.

Bisher war Biles gleichauf mit dem Weißrussen Witali Scherbo gelegen, der zwischen 1991 und 1996 zwölf WM-Titel erkämpft hatte. Den Sprungbewerb gewann die viermalige Olympiasiegerin mit 15,366 Zählern vor Shallon Olsen aus Kanada (14,516) und der Mexikanerin Alexa Moreno (14,508). Die 43-jährige Oksana Chusovitina (Usbekistan) belegte den vierten Rang.

Zuvor hatte Mehrkampf-Weltmeister Artur Dalalojan aus Russland mit 14,900 Punkten am Boden den dreimaligen Champion Kenzo Shirai aus Japan entthront.