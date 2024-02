Turnerin Mörz Dritte im Boden-Finale bei Weltcup in Cottbus

Charlize Mörz hat am Sonntag beim Turn-Weltcup in Cottbus kräftig aufgezeigt. Die 18-jährige Mattersburgerin wurde am Boden mit 13,100 Punkten Dritte und holte erstmals eine Weltcup-Medaille. Sie musste sich nur den Chinesinnen Zhou Yaqin (13,733) und Chen Xinyi (13,666) geschlagen geben. "Ich bin voll happy, mir fehlen ein bisschen die Worte", meinte Mörz, für die damit ein Olympia-Ticket in Paris in Reichweite ist.

Vor einer Woche hatte die Burgenländerin als Vierte in Kairo noch hauchdünn einen Weltcup-Stockerlplatz verpasst. Diesmal klappte es mit einer gelungenen Finalkür. Mörz blieb allerdings selbstkritisch. "Die Akrobatik-Sprungbahnen haben wieder erstklassig geklappt. Aber die gymnastischen Elemente waren gar nicht so besonders gut."

Zur Halbzeit der vierteiligen Olympia-Qualifikation um die letzten beiden Paris-Tickets pro Gerät hat Mörz am Boden die Führung übernommen. Dafür gewertet werden nur jene Spezialistinnen, die noch nicht persönlich bzw. deren Länder noch nicht als Team (die Top 12 der letzten WM) qualifiziert sind. Die Entscheidung in dieser letzten Einzelgeräte-Qualifikation fällt bei den Weltcups in Baku (7.-10.3.) und Doha (17.-20.4.).