Turnerball 2023

Am vergangenen Samstag fand der traditionelle Turnerball der Turnerschaft Hohenems im Löwensaal statt.

Die Besucher bekamen bereits am Nachmittag, als Variante zum Abendprogramm, eine tolle Bühnenshow präsentiert. Die Abendveranstaltung mit Show-Programm, der trefferreichen Tombola mit attraktiven Hauptpreisen, Tanz mit den „Allrounders“ und zu später Stunde noch Barbetrieb im Foyer mit DJ Johannes wurde von den Ballgästen bis in die späten Nachtstunden hinein genossen. Dem Motto des Abends – Bronze, Silber & Gold – konnten die Akteure des Abends absolut gerecht werden.

Bewirtet von Alberi Catering und Mitgliedern des Tanzhauses erlebten die Gäste bereits am Nachmittag im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal ein umfangreiches Programm mit Turnsport, fulminanten Tanzeinlagen und sehenswerten Showteilen von vereinseigenen Aktiven. So trugen Riegen, angefangen vom Mutter-Kind Turnen, Kinderballett, kreativer Kindertanz, Turn-10-Riegen, Team-Turnerinnen, Turner, Turnerinnen-Leistungsklasse, „Kids in Motion“ in verschiedenen Altersgruppen bis zu der bestens bekannten Formation „Dance Motion“ zum großartigen Showvergnügen bei.