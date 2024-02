Türkischer Soldat bei Angriff auf Stützpunkt im Irak getötet

Bei einem Angriff auf einen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak ist nach Angaben der Regierung ein türkischer Soldat getötet worden. Wie das türkische Verteidigungsministerium am Samstagabend in Ankara mitteilte, hatten Angreifer versucht, in den Stützpunkt einzudringen. Bei den anschließenden Kämpfen seien ein Soldat getötet und ein weiterer verletzt worden.

Wie der türkische Fernsehsender NTV berichtete, handelte es sich bei den Angreifern um Kämpfer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Im Dezember und Jänner waren bei tödlichen Angriffen auf türkische Militärstützpunkt im Nordirak insgesamt 17 Soldaten getötet worden.

Die PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und wird von Ankara und seinen westlichen Verbündeten als Terrororganisation eingestuft. Das türkische Militär hat die PKK in den benachbarten Irak zurückgedrängt und führt im Nordirak regelmäßig Militäreinsätze zu Land und in der Luft gegen die PKK und ihre Stellungen aus.