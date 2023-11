Türkei friert Vermögen von PKK-Verdächtigen im Ausland ein

Organisationen in Deutschland, Österreich und Schweiz betroffen

Die Türkei hat Vermögen von 20 Organisationen und 62 Personen im Ausland wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) eingefroren. Demnach sieht das Finanzministerium in Ankara Anhaltspunkte für Terrorismus-Finanzierung. Betroffen sind Einrichtungen und Menschen in verschiedenen europäischen Ländern, darunter Österreich, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorging.

Ziel der Sanktionen sind unter anderem auch Organisationen in Deutschland, der Schweiz, Australien und Japan. Die Untergrundorganisation PKK kämpft seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat. Die PKK ist von der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Aus Österreich ist in dem im türkischen Amtsblatt veröffentlichten Regierungsbeschluss der Verein Roja Sor a Kurdistanê mit Adresse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von der Vermögenssperre betroffen. Man sei "mit tätigen ehrenamtlichen Helfern Segen und Hoffnung für notleidende Menschen überall rund um Rojava geworden, besonders wo Kriege geführt und Menschen vertrieben werden", heißt es auf der Homepage der Organisation ().

Mit Rojava ("Westkurdistan") ist eine Region in Nordsyrien gemeint. Die Türkei bombardierte wiederholt dieses kurdische Selbstverwaltungsgebiet, das von YPG-Milizen (Volksverteidigungseinheiten) kontrolliert wird. Die von der Kurdenmiliz YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei listet demgegenüber nicht nur die PKK sondern auch die SDF als Terrororganisation.

Es lägen "berechtigte Gründe" für den Verstoß gegen das Gesetz zur Verhinderung von Terrorfinanzierung vor, ließ das türkische Finanzministerium wissen. Auch Organisationen und Personen in Italien, Belgien, Dänemark, Schweden, Frankreich Norwegen und Großbritannien fallen unter das Sanktionsregime. Mehrmals wurden Rote-Halbmond-Organisationen genannt.

Ein Sprecher der gelisteten Insamlingsstiftelsen Kurdiska Roda Solen in Schweden beteuerte, man sei eine Hilfsorganisation, nicht in der Türkei tätig und man habe dort auch kein Vermögen. Schweden hatte im Mai 2022 unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Das NATO-Mitglied Türkei warf der schwedischen Politik dann allerdings mangelnden Einsatz gegen "Terrororganisationen" wie der PKK vor und stellte Bedingungen für ihre Zustimmung zum Beitritt.

Nach Zugeständnissen Schwedens kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan zuletzt an, die Ratifizierung durch das türkische Parlament zu ermöglichen. Nun hängt sie allerdings in einem Ausschuss fest.