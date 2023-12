Türkei fliegt Luftangriffe in Syrien und im Irak

Die Türkei hat nach Attacken auf zwei ihrer Stützpunkte im Nordirak mit zwölf Toten Luftangriffe auf Ziele im Irak und in Syrien geflogen. Dabei seien am Samstagabend 29 Ziele zerstört worden, unter anderem Höhlen, Bunker und Erdölinfrastruktur, erklärte das türkische Verteidigungsministerium.

Zuvor waren am Freitag und Samstag bei zwei Angriffen auf türkische Stützpunkte im Nordirak zwölf Soldaten getötet worden. Der erste Angriff mit sechs Toten fand demnach am Freitagabend statt, der zweite Angriff mit ebenfalls sechs Toten am Samstag.