Turbulenzen vor entscheidender AUVA-Vorstandssitzung

Der Sparkurs, den die Bundesregierung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) verordnet hat, sorgt weiter für Kritik. Im Vorfeld der AUVA-Vorstandssitzung am Dienstag, 21. August, kam Ablehnung vom Tiroler Arbeiterkammer-Präsidenten Erwin Zangerl, aber auch vom AUVA-Betriebsrat, der die Privatisierung der Unfallspitäler befürchtet.

“Man kann nicht am System sparen, ohne bei den Menschen zu kürzen, egal, wie sehr die PR-Maschinerie der Regierung dies auch beteuern mag”, warnte Zangerl am Freitag vor diesem – wie er meinte – stümperhaften Vorgehen: “Letztlich wird nur von einer Tasche in die andere umgeschichtet, denn jede Entlastung muss von jemand anderem bezahlt werden.”