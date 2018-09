Turbulente Woche für den SC Admira

Im VFV-Cup eine Runde weiter und eine Heimspiel-Niederlage gegen Rankweil.

Dornbirn. Nach einer Tor-Gala in der 2. Runde des VFV-Cups gegen den SC Fußach 1 b mit 9:0 am vergangenen Mittwoch, folgte am Wochenende in der Meisterschaft dann der Dämpfer für den SC Admira Dornbirn. Es soll einfach nicht sein mit dem ersten Heimsieg. Am Samstag empfing die Elf von Trainer Herwig Klocker den SC Rankweil daheim und musste in der Vorarlberg-Liga weitere Punkte liegen lassen. Die Rankweiler nutzten ihre Chancen besser und gingen bereits in der ersten Spielhälfte mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit ließ Leopold Arnus mit seinem Treffer in der 71. Minute noch einmal Hoffnung bei den Admira-Fans aufkommen, diese wurde durch den Treffer von Mathias Bechter in der Nachspielzeit (92. Minute) jedoch jäh zerstört und der SC Rankweil setzte so seinen Erfolgskurs weiter fort.