Tunesisches Schiff mit 40 Migranten sucht nach Landehafen

Im Mittelmeer wartet das Schiff einer tunesischen Gasgesellschaft mit 40 geretteten Migranten an Bord seit einigen Tagen vor Tunesiens Küste auf Anweisungen zur Landung. Weder Tunesien, noch Italien, noch Malta haben sich bereit erklärt, den Migranten ihre Tore zu öffnen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch.

Die 40 Migranten waren mit einem Schlauchboot von Libyen in Richtung Italien abgefahren. Die tunesische Marine habe den Migranten Hilfe angeboten, diese wollten jedoch an Bord eines europäischen Schiffes genommen werden. Aufgrund des schlechten Zustandes ihres Bootes wurden die Migranten letztendlich vom tunesischen Schiff “Sarost 5” aufgenommen, das jedoch keine Genehmigung zur Landung in Tunesien erhielt.