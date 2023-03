Tun wir es einfach!

Fangen wir mit dem Klimaschutz vor der eigenen Haustür an.

Haben Sie auch genug? Jeden Tag wird man von Negativem überrollt: Krisen, Krieg, Klimawandel. In der Redaktion der Vorarlberger Nachrichten, wo wir täglich versuchen, das Weltgeschehen bestmöglich und gewissenhaft für Sie aufzubereiten, sind manche Tage schwierig: Nur schlechte Nachrichten. Aber Aufgabe einer Zeitung ist es eben, umfassend zu informieren und nichts auszufiltern.

Gerade bei den Themen Klimawandel und Artenvielfalt kann das schnell zu einem Gefühl der Hilflosigkeit bis hin zur Resignation führen. Europa wurde in den vergangenen Jahren von Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und anderen Extremwetterereignissen geplagt. Auch Vorarlberg bleibt nicht verschont, wie das Starkregenereignis im August zeigte. Ein Blick über die Landesgrenzen macht nicht optimistischer. Die Meere sind stellenweise viel zu warm. Die Arktis schmilzt im Rekordtempo. Urwälder verschwinden. Die Roten Listen der aussterbenden Arten werden länger. Was soll der oder die Einzelne da bewirken?

Die apokalyptischen Szenarien sind zermürbend und ermüdend. Dann lieber gleich gar keine Nachrichten mehr konsumieren. Die Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke von der Universität Salzburg hat erforscht, wie wir Menschen auf die Klimakrise reagieren und welche Rolle die Medien dabei spielen. Ihre Ergebnisse hat sie in dem Buch „Warum machen wir es nicht einfach?“ zusammengefasst. Demnach können bedrohliche Informationen oft zu einem Gefühl der Ohnmacht führen. Statt ins Handeln zu kommen, setzen Menschen Ersatzhandlungen, um das schwere Gefühl der Bedrohung irgendwie loszuwerden. Das kann letztendlich zu einer stärkeren Spaltung der Gesellschaft führen. Es bilden sich Gruppen, die einander nicht mehr zuhören. Jeder sieht nur noch seinen eigenen Standpunkt und vertritt diesen lautstark. Für Zwischentöne ist kaum noch Raum.

Damit die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und dem Artenverlust nicht zu abstrakt bleibt, sollten Medien sich zunehmend aktuellen und vor allem regionalen Entwicklungen widmen, betont Uhl-Hädicke. Was passiert eigentlich vor der eigenen Haustür? Und ist das wirklich nur negativ? Und genau das kann der Knackpunkt sein, um dieses schale Gefühl der Hilflosigkeit abzuschütteln und selbst ins Handeln zu kommen. Schon kleine Taten und Gesten können große Wirkung zeigen. Diese Beilage stellt Personen ins Rampenlicht, die bereits tun, statt zu resignieren. Sei es die Jungfamilie in Höchst, die in Eigenregie eine PV-Anlage auf ihr Hausdach montiert hat, oder die Vorarlberger Unternehmen, die ihre Firmendächer begrünen und damit Insekten Lebensraum (und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nebenbei Erholungsraum) bieten.