TUI ortet ungebrochene Reiselust im Sommer

Die Österreicherinnen und Österreicher lassen sich ihren Sommerurlaub trotz Inflation und Energiekrise nicht nehmen. Drei Viertel wollen mindestens eine Reise buchen, 66 Prozent sogar mehrere, wie aus einer Online-Umfrage im Auftrag des Reiseveranstalters TUI hervorgeht. Ein Viertel suche nach Angeboten in günstigeren Urlaubsländern. Gefragt seien Qualität, aber auch flexible Stornobedingungen und Umbuchungsmöglichkeiten. Jede zweite Buchung umfasse ein All-inclusive-Paket.

Vor der Buchung suchen die Urlauberinnen und Urlauber "verstärkt nach Schnäppchen beziehungsweise Ermäßigungen". "Die Menschen wollen Budgetsicherheit", hielt TUI-Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math in einer Aussendung von heute, Mittwoch, fest. "Sie wollen wissen, was der Urlaub letztlich kostet und bei einer All-inclusive-Buchung sind bereits alle Nebenkosten im Hotel im Preis enthalten." Die Reise gehe hier vor allem in Länder wie die Türkei oder Ägypten, aber auch Tunesien entwickle sich immer besser.