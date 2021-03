Türtscher sieht große Chancen in der Krise

Alchemilla und Kräuterpädagogin Susanne Türtscher sprach in "Vorarlberg Live" zum Weltfrauentag über Heilkräuter und große Chancen in der Krise.

Susanne Türtscher macht sich in ihrem Seminarhaus Mühle in Buchboden auf die Spuren der Weisen Frauen. Sie beschäftigt sich mit der Natur und deren Heilkräutern.

Für sie symbolisiert eine Pflanze den Weltfrauentag ganz besonders: "Ich könnte einen ganzen Kranz binden mit all diesen Frauenkräutern, die es gibt. Es ist aber die Königskerze, die sich vor mein inneres Auge stellt. Diese möchte uns an unsere königliche Würde erinnern, denn sie ist eine Pionierpflanze und wächst dort, wo der Boden steinig ist. Im ersten Jahr bildet sie dann eine große Blattrosette. Ich habe dabei Frauen im Sinn, die Pionierarbeit geleistet haben und für Frauenanliegen gerade gestanden sind und die Nöte der Frauen ernst genommen haben", erklärt die Alchemilla.

"Nicht nur Symptome bekämpfen"

Susanne Türtscher ist sich sicher, dass die Corona-Krise auch große Chancen birgt. "Wenn wir auf die Krise sehen, mit all dem, was wir nicht mehr dürfen, dann bekommen wir keine Antwort. Wir müssen viel tiefer schauen." Türtscher vergleicht das Virus mit der 13. Fee (Anm. d. Red.: Märchen Dornröschen): "Alles, was wir bekämpfen, wirkt böse und damit bekämpfen wir uns selbst. Die Weisheit des Märchens: Es geht darum, alle mit einzuschließen. Was möchte uns diese Krise sagen? Was bedeutet das für meine ganz persönliche Lebenssituation?" Susanne Türtscher erklärte abschließend, dass wir nicht nur die Sym­p­tome bekämpfen dürfen, sondern viel tiefer schauen müssen.