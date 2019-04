Türsteher versorgte Lokalgäste bei Braunau mit Drogen

Die Polizei Braunau hat einen leitenden Securitymitarbeiter, der als Türsteher vor Nachtlokalen rund um Braunau gearbeitet hat, als Kopf eines Drogenrings dingfest gemacht. Der 38-Jährige soll 2018 mit seinem Netzwerk zehn Kilo Amphetamin, mehrere hundert Stück Ecstasy-Tabletten sowie ein Kilo Marihuana verkauft haben. Der Pole und zwei Komplizen wurden festgenommen, so die Polizei Oberösterreich.

Bereits seit November 2018 ermittelte die Exekutive gegen eine polnisch-rumänische Tätergruppe, die in Nachtlokalen im Stadtgebiet von Braunau und Niederbayern große Mengen synthetische Drogen in Umlauf gebracht hatte. Die Spur führte erst zu zwei einschlägig vorbestraften Rumänen, 21 und 29 Jahre alt, die Partydrogen an Lokalgäste verkauften. Danach wurde der Hintermann, der mehrfach vorbestrafte 38-jährige Pole, ausgeforscht. Der in Deutschland wohnende Beschuldigte wird verdächtigt, während seiner Tätigkeit als Türsteher mehrere Gäste, aber auch Subhändler mit Stoff versorgt zu haben.

Das Suchtgift wurde in einer Wohnung in der Nähe von Simbach zwischengelagert, gestreckt und vakuumiert, bevor es in Österreich und Niederbayern in Umlauf gebracht wurde, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung einer weiteren Bunkerwohnung in Deutschland stellte die oberösterreichische Polizei in Zusammenarbeit mit bayerischen Kollegen noch 3,6 Kilogramm Amphetamin sowie 50 Gramm Kokain sicher.