Türkischer Finanzminister plant Anti-Inflationsprogramm

Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hat ein Programm zur Bekämpfung der hohen Inflation in seinem Land angekündigt. Das berichtete am Sonntag die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Minister, der der Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist.

Mitte vergangener Woche waren neue amtliche Zahlen bekanntgeworden, nach denen die Preissteigerungsrate im September mit fast 25 Prozent den höchsten Stand sei 15 Jahren erreicht hat. Dem Preisanstieg will Albayrak nun mit einem umfassenden Programm entgegentreten, das er in der nächsten Woche vorlegen will.