Türkischer Fernsehprediger samt einigen Anhängern verhaftet

Der bekannte türkische Fernsehprediger Adnan Oktar und zahlreiche seiner Anhänger sind festgenommen worden. Ermittler der Abteilung für Finanzverbrechen hätten Oktar in Istanbul festgenommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Polizei habe im Rahmen der Ermittlungen gegen Oktar insgesamt 235 Haftbefehle erteilt, von denen mindestens 166 bereits vollstreckt worden seien.

Dem Prediger werden demnach unter anderem die Gründung einer kriminellen Vereinigung und “Betrug durch Missbrauch von Glauben und religiösen Gefühlen” zur Last gelegt. Bei dem Polizeieinsatz wurden laut Anadolu auch Schusswaffen beschlagnahmt.

Nach Angaben der Zeitung “Hürriyet” hatte Oktan versucht, sich den Behörden zu entziehen. Auch seine Anwälte seien festgenommen worden. Unter Einsatz von Hubschraubern habe es Festnahmen in fünf türkischen Provinzen gegeben, berichtete die Zeitung mit Verweis auf eine Erklärung des Staatsanwalts von Istanbul.

Oktar hatte erstmals in den 1990er-Jahren als Anführer einer Sekte von sich reden gemacht, die in mehrere Sexskandale verwickelt war. Infolgedessen war ihm bereits die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen worden. Er veröffentlichte zahlreiche Schriften, in denen er die Evolutionstheorie Darwins ablehnt. Besonders bekannt ist sein 770 Seiten langes Buch über die Schöpfungsgeschichte aus seiner Sicht.