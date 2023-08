Türkische Notenbank setzt Jumbo-Zinsschritt gegen Inflation

Die türkische Zentralbank geht mit einem überraschenden, sehr großen Zinsschritt gegen die ausufernde Inflation vor. Die Währungshüter beschlossen am Donnerstag, den Schlüsselsatz um 7,50 Prozentpunkte auf 25 Prozent hochzusetzen, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Es ist bereits die dritte Zinserhöhung, seitdem sie unter ihrer neuen Chefin Hafize Gaye Erkan eine Kurswende eingeleitet hat. Volkswirte hatten einen deutlich kleineren Zinsschritt erwartet.

Die Zentralbank bekräftigte zudem, sie stehe bereit, die Geldpolitik nötigenfalls weiter zu straffen. Die Inflation war zuletzt im Juli auf fast 48 Prozent nach oben geschossen, nachdem sie zuvor acht Monate in Folge gesunken war. Das von den Währungshütern angestrebte Inflationsziel von fünf Prozent liegt damit in weiter Ferne.

Mit dem jüngsten Schritt steigt der Leitzins in der Türkei auf das höchste Niveau seit 2019. Die Landeswährung Lira, die in den vergangenen Wochen zum Dollar fast täglich neue Rekordtiefs markierte, kletterte nach dem Zinsbeschluss zeitweise um mehr als drei Prozent. Die Aktienkurse türkischer Banken schossen um zehn Prozent in die Höhe. Befragte Volkswirte hatten lediglich mit einer Zinserhöhung um 2,50 Prozentpunkte gerechnet.