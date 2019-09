Türkis-Grüne Mandatsmehrheit steht fest

Bei der Nationalratswahl vom Sonntag ist eine Türkis-Grüne Mandatsmehrheit fix. Laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen von 18.00 Uhr kommen ÖVP und Grüne gemeinsam auf 95 Mandate - und damit auf einen Überhang von 3 Mandaten. In der aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen (Auszählungsgrad 59 Prozent) wird die ÖVP weiterhin mit 37,1 Prozent der Stimmen ausgewiesen.

Mit satten 13,3 Prozent schaffen die Grünen ihren Wiedereinzug in den Nationalrat - ein Plus von 9,5 Prozentpunkten gegenüber 2017, als die Öko-Partei aus dem Hohen Haus flog. NEOS kommen demnach auf 7,9 Prozent - und etablieren sich nachhaltig (plus 2,6 Prozentpunkte gegenüber 2017). Die Partei JETZT von Peter Pilz verpasst mit 1,8 Prozent die Vier-Prozent-Hürde und damit den Wiedereinzug klar. Die KPÖ kommt auf 0,8 Prozent, Wandel auf 0,3 Prozent.