Türkis-Grün für Willi längerfristiges Projekt

Für den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ist Türkis-Grün ein längerfristiges Projekt, das "aus der Sicht der Grünen jedenfalls" für länger als eine Legislaturperiode angelegt sein sollte. Dies sagte Willi im APA-Interview. Er empfinde die Arbeit von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) "positiver" als die seines Vorvorgängers Sebastian Kurz (ebenfalls ÖVP). Das Koalitionsverhältnis habe sich "verbessert", Nehammer gebe den Grünen "mehr Raum".

"Das, was die Grünen wollen, ist notwendig", so seine Argumentation. Und das sehe auch der Kanzler. Unstrittig sei, dass die Grünen jene Partei sind, die sich "in Sachen Klimawandel am besten auskennt", hielt Willi, der 2018 zum Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt gewählt wurde, fest. "Da haben wir die höchste Kompetenz und sind auch die Mutigsten, die Herausforderungen offen zu kommunizieren".